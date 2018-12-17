Не играю в политические игры: чемпион ОИ по биатлону признался в любви к русским людям

Москва, 17 декабря. Известный борец за чистоту спорта, олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, который помог своей команде добыть золото в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, рассказал, что ничего не имеет против России, невзирая на угрозы в социальных сетях.

По словам 21-летнего биатлониста, угрозы в его адрес по-прежнему поступают, но он научился относиться к ним нейтрально. Он указал на то, что каждый человек волен выражать собственное мнение.

«Порой меня неправильно переводят или выбирают другую тональность высказываний, иногда приписывают то, что я никогда не говорил. Я знаю, что в России есть люди, которые не испытывают ко мне ненависти, а поддерживают в борьбе за чистый спорт», — объяснил Самуэльссон.

При этом он подчеркнул, что не имеет ничего против России, а также признался, что «очень любит русских людей». Шведский спортсмен обратил внимание на то, что «не играет в политические игры и не занимается какой-либо пропагандой», пишет «Чемпионат».

Напомним, ранее Самуэльссон высказывался против восстановления российского спорта и проведения биатлонных стартов в России. В минувшем сезоне шведский спортсмен даже отказался участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени. Кроме того, швед рассказывал якобы «об угрозах со стороны русского эскадрона смерти».