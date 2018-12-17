Названы самые популярные достопримечательности в России

Москва, 17 декабря. Эксперты аналитического агентства ТурСтат назвали самые популярные достопримечательности в России в 2018 году. Достопримечательности, которые больше всего интересуют путешественников, находятся в Москве, Подмосковье, Петербурге, Казани и Сибири.

Рейтинг был составлен на основе отзывов в Интернете и анализе посещаемости.

Возглавила рейтинг Красная площадь в Москве. Согласно данным, столичную достопримечательность посетили более 20 миллионов российских и иностранных туристов.

В пятерку вошли Петергоф в Петербурге, Казанский кремль в Казани, Троице-Сергиева лавра в Сергиевском посаде Подмосковья и озеро Байкал.