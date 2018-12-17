Им хватило одного позора: россияне отреагировали на отказ США от учений в Арктике

Вашингтон, 17 декабря. Американская береговая охрана не захотела проводить учения в Арктике из-за опасений, что единственный тяжелый ледокол получит повреждение, и тогда придется просить о помощи российскую сторону. Об этом пишет издание Business Insider.

Ресурс напоминает, что ледоколу под названием Polar Star свыше 40 лет, и при этом он «никак не хочет умирать».

Совет национальной безопасности попросил экс-командующего береговой охраны США адмирала Пола Цукунфта отправить ледокол через Северный морской путь для тренировочных учений, но тот отказался, сославшись на большую вероятность поломки судна в арктических льдах.

«Мы разбираем детали с однотипного корабля лишь с целью, чтобы эта штука работала, и я не могу гарантировать вам, что у нее не будет серьезных технических проблем во время учений по свободе навигации — тогда мне пришлось бы обратиться к России», — объяснил адмирал.

Россияне обсуждают новость, отмечая, что США ранее «отличались».

«Потому что одного позора, когда у них недавно застряли подводные лодки во льдах, им хватило», — пишет пользователь stry1967.

Участники обсуждения смеются над словами адмирала и напоминают о стремлении Вашингтона доминировать в Арктике.

«Что-то не выходит у США доминирование в Арктике. То кнут порвался, то кучер обосрался», — иронизирует участник дискуссии Семен Семеныч.

Другие пользователи напоминают о «мощи» Североатлантического альянса.

«Что, у северных гигантов НАТО ни единого ледокола не завалялось? Языком трепаться-то горазд», — резюмирует юзер.

По данным издания, американские власти испытывают проблемы в борьбе за арктический регион главным образом из-за дефицита ледоколов, что особенно заметно по сравнению с Россией, которая имеет их в достаточном количестве.