Москвичи желают всем добра и взаимовыручки в Новом году. Фан-ТВ

До наступления Нового года остаются считанные дни. В столице повсюду царит атмосфера праздника: нарядные улыбающиеся люди на улицах, ароматы ели, гвоздики, имбиря, рождественские ярмарки с ледяными горками, елочными базарами и другими зимними забавами. Мы спросили москвичей и гостей города о том, где и с кем они будут встречать главный праздник в году, и попросили поделиться впечатлениями от предновогодней атмосферы в столице.

«В лесу! Во Владимирской области. У нас уже традиция. У нас большая компания, человек 20, мы собираемся, некоторые до самого Нового года не выдерживают, уезжают. Но некоторые даже встречают у костра. У нас, как в «12 месяцев», таинственная такая обстановка», — рассказывают Елена и Полина Целых.

«Мы будем дома отмечать с семьей, с маленькой семьей, но мы будем отмечать дома. Мы как-то привыкли, что Новый год — это наш домашний, семейный праздник. А после Нового года — посмотрим, может, и поедем куда-нибудь отдыхать. Хотя такая красота здесь, никуда не хочется ехать. Мы не первый год приходим смотреть, чувствовать это праздничное настроение. В том году мы были не просто в восторге, мы получили заряд на целый год! Сейчас я понимаю, что это будет еще мощнее и еще серьезнее, чем в прошлом году! Я хочу пожелать, чтобы мы все стали добрее, теплее, уважительно относились не только к пожилому поколению, но к тем же малышам. Хочется, чтобы люди были добрее. Желаю, чтобы у нас как-то просветление в душе наступило, разум был чище», — желают Анна и Екатерина Виноградовы.

Еще больше пожеланий в нашем опросе.