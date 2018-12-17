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Бурков отправил в отставку пятерых зампредов омского правительства

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Бурков отправил в отставку пятерых зампредов омского правительства

Омск, 17 декабря. Глава Омской области Александр Бурков сегодня освободил от должностей пятерых заместителей председателя правительства региона, в структуре правительства произойдут рокировки. Об этом сообщают областные власти.

Из распоряжения главы региона следует, что от занимаемых должностей освобождены Игорь Бондарев, Сергей Фролов, Владимир Компанейщиков, Татьяна Вижевитова, Андрей Стороженко, а также Борис Смольников. Первые трое занимали должности заместителей председателя правительства Омской области.

Тем временем Стороженко параллельно был главой областного министерства здравоохранения, а Смольников курировал работу министерства имущественных отношений, передает РИА Новости.

Отмечается, что на пост заместителей председателя регионального правительства с сохранением министерских постов определены: Татьяна Дернова, Владимир Куприянов, Антон Заев.

Кроме того, заместителем председателя правительства Омской области по внутренней политике станет Михаил Каракоз, а Дмитрий Вьюшков — главой министерства здравоохранения Омской области.

«Евгений Козлов назначен исполняющим обязанности министра имущественных отношений Омской области», — следует из сообщения местных властей.

Автор: Андрей Крылов
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