Самолет при посадке на Камчатке повредил шасси и выехал за пределы ВПП

Петропавловск-Камчатский, 17 декабря. Одномоторный самолет «Кодиак-100» при посадке в воздушной гавани Петропавловска-Камчатского выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП) по причине того, что с шасси слетела шина. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Камчатки.

По имеющимся данным, в 13​​​.35 по местному времени (04.35 по московскому времени) при заходе на посадку шасси лайнера «Кодиак-100» потеряло шину. В результате случилась блокировка пневматики и воздушное средство выехало за ВВП.

Отмечается, что в одномоторном самолете находился только пилот, борт следовал по маршруту Анкоридж — Петропавловск-Камчатский — Саппоро. Известно, что в Петропавловске-Камчатском самолет садился для дозаправки.

Как сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов, в результате происшествия пилот не пострадал.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.