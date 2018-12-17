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Пусковые установки демонтировали с единственного ракетного катера ВМСУ «Прилуки»

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Пусковые установки демонтировали с единственного ракетного катера ВМСУ «Прилуки»

Киев, 17 декабря. С единственного ракетного катера военно-морских сил Украины «Прилуки» были свинчены пусковые контейнеры противокорабельных ракет П-15М «Термит». Об этом пишет ресурс «Украинский военный портал», который разместил снимок корабля без контейнеров.

Ранее стало известно, что в случае приемлемого технического состояния корпуса катера на нем будут оборудованы пусковые контейнеры для противокорабельных ракет «Нептун» украинского производства, но в настоящий момент они отсутствуют.

Сами ракеты, которые сделаны на базе конструкции советской и российской противокорабельной ракеты Х-35, до этих дней не прошли государственные испытания.

Автор: Андрей Крылов
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