Украинская журналистка попробовала спровоцировать Порошенко

Киев, 17 декабря. Украинская телеведущая Татьяна Даниленко пришла на пресс-конференцию президента Украины Петра Порошенко в футболке с надписью «Кто стоит за нападением на Екатерину Гандзюк», но не стала задавать главе государства неудобных вопросов об убийстве активистки.

Даниленко спросила президента, есть ли российская агентура в украинских спецслужбах, но Петр Порошенко проигнорировал обращение журналистки.

«Позвольте я отреагирую на вашу футболку. Я готов и разделяю ваше беспокойство. Прежде всего, мы не дадим испортить имидж государства нерасследованием дел активистов», — сообщил Порошенко.

Президент Украины заявил, что его многое связывает с Гандзюк, и назвал активистку светлым и честным человеком.

«Меня с Екатериной многое связывает. По многим свидетельствам, Катерина Гандзюк — очень светлый и честный человек, настоящий активист, который руководствуется интересами народа Украины. И более того, противопоставлять ее и, например, Порошенко, нет никаких оснований, пока она неоднократно заявляла, что она меня поддерживает», — заявил глава государства.

Порошенко подчеркнул, что генпрокурор Украины Юрий Луценко посетил Гандзюк в больнице на следующий день после нападения. По словам президента, активистка успела дать достаточно сведений до того, как умерла.

Украинский журналист Анатолий Шарий отметил, что Даниленко повела себя странно, выбрав смелый наряд и не задав неудобный вопрос.

«Журналистка Татьяна Даниленко напялила футболку «Кто заказал Гандзюк», но, встав, внезапно поблагодарила Порошенко за все и потребовала от спецслужб лучше изобличать вражеских шпионов. Садись, Таня. Ты стала совсем классной», — написал Шарий в Facebook.

Нападение на Екатерину Гандзюк произошло летом текущего года. Неизвестный вылил на активистку кислоту и скрылся. Женщина получила ожоги 35% тела. Гандзюк сделали более 10 операций, но спустя три месяца активистка умерла, сообщает телеканал «360».

В нападении подозревают участников конфликта в Донбассе на стороне украинских силовиков и членов националистических организаций. Всего по делу проходит пять человек.