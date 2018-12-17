МГУ стал лидером среди российских вузов по двум мировым рейтингам

Москва,17 декабря. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова стал лучшим по версии рейтинга Round University Ranking в области социальных и гуманитарных наук.

В пресс-службе проекта «Социальный навигатор» рассказали журналистам, что количество вузов-участников от России за 2018 год увеличилось в мировых рейтингах на 60%, с 15 до 25.

Так, в области социальных наук лидирующую строчку занимает МГУ им. М. В. Ломоносова, который перешел из «Золотой лиги», где занимал 184 позицию, в высшую — «Алмазную лигу» (51 место в 2018 году). На втором месте Томский государственный университет, который также перешел из третьей сотни во вторую (166 в 2018 году). Также в рейтинге присутствует Санкт-Петербургский университет и Российская экономическая школа, сообщает МИА «Россия сегодня».

Отметим, что в области гуманитарных наук в рейтинге Humanities Россия занимает седьмое место в мире.

Так, МГУ в этом рейтинге оказался в «Алмазной лиге», он переместился с 121 на 82 позицию, ТГУ поднялся на шесть позиций, заняв 174 место в мире, а СПбГУ переместился из «Серебряной» в «Золотую лигу».

Отметим, что рейтинг Round University Ranking учитывает деятельность 1030 ведущих университетов из 85 стран мира.