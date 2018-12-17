Донбасс: ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ЛНР
Луганск, 17 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки пять раз обстреляли позиции народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства ЛНР.
По имеющимся данным, под обстрелы украинских военных попали районы населенных пунктов Фрунзе, Донецкий, Калиновка и Смелое.
Также отмечается, что ВСУ вели огонь из минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ и стрелкового оружия.
Киевские власти в апреле 2014 года начали военную кампанию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали свыше 10 тыс. человек.
Ситуацию на юго-востоке страны также пытаются урегулировать на минской площадке в ходе встреч контактной группы, но Киев регулярно нарушает договоренности и обстреливает республики Донбасса.