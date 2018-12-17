Мощный взрыв произошел возле здания телеканала в пригороде Афин

Афины, 17 декабря. Неизвестное взрывное устройство было приведено в действие возле здания частного телевизионного канала Skai в пригороде Афин, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом в понедельник передает информационное агентство Associated Press.

По данным издания, мощный взрыв прогремел в ночь на понедельник, перед ним в штаб-квартиру телеканала поступил звонок с предупреждением о готовящемся взрыве, что позволило эвакуировать сотрудников.

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Bomb exploded at 02:35 a few meters from #Skai tv station in #Athens,Greece at New Faliro area.

Warning phone calls to evacuate the area reported minutes before the explosion



No injuries reported. #Terrorism #TerroristAttack pic.twitter.com/48axWda5s4 — Leonidas ToEat ♎☘???????????????? (@AnAthenianToLDN) December 17, 2018

Отмечается, что здание существенно пострадало. В настоящее время никто не взял на себя ответственность за взрыв.

На месте работают экстренные службы, дополнительная информация уточняется.