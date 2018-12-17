Мощный взрыв произошел возле здания телеканала в пригороде Афин
Афины, 17 декабря. Неизвестное взрывное устройство было приведено в действие возле здания частного телевизионного канала Skai в пригороде Афин, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом в понедельник передает информационное агентство Associated Press.
По данным издания, мощный взрыв прогремел в ночь на понедельник, перед ним в штаб-квартиру телеканала поступил звонок с предупреждением о готовящемся взрыве, что позволило эвакуировать сотрудников.
#Breaking— Leonidas ToEat ♎☘???????????????? (@AnAthenianToLDN) December 17, 2018
Bomb exploded at 02:35 a few meters from #Skai tv station in #Athens,Greece at New Faliro area.
Warning phone calls to evacuate the area reported minutes before the explosion
No injuries reported. #Terrorism #TerroristAttack pic.twitter.com/48axWda5s4
Отмечается, что здание существенно пострадало. В настоящее время никто не взял на себя ответственность за взрыв.
На месте работают экстренные службы, дополнительная информация уточняется.