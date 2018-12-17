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Изъятое у сирийских террористов оружие покажут на выставке в Новосибирске

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Изъятое у сирийских террористов оружие покажут на выставке в Новосибирске

Новосибирск, 17 декабря. Россияне смогут увидеть более 40 единиц оружия, которое было изъято в Сирии у террористов, на выставке в Новосибирске и Бердске. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Экспонаты были доставлены военным самолетом из Екатеринбурга в Новосибирск. Всего на выставке покажут оружие производства США, Израиля и Франции, а также других стран. Кроме него, на выставке будет представлено самодельное вооружение.

Выставка пройдет в Доме офицеров — 18 декабря, 19 декабря ее покажут в Доме офицеров Новосибирского гарнизона, 19 декабря — в Академгородке во дворце культуры «Звезда», а 20 декабря она уедет в Бердск.

Автор: Денис Коробейников
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