Изъятое у сирийских террористов оружие покажут на выставке в Новосибирске

Новосибирск, 17 декабря. Россияне смогут увидеть более 40 единиц оружия, которое было изъято в Сирии у террористов, на выставке в Новосибирске и Бердске. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Экспонаты были доставлены военным самолетом из Екатеринбурга в Новосибирск. Всего на выставке покажут оружие производства США, Израиля и Франции, а также других стран. Кроме него, на выставке будет представлено самодельное вооружение.

Выставка пройдет в Доме офицеров — 18 декабря, 19 декабря ее покажут в Доме офицеров Новосибирского гарнизона, 19 декабря — в Академгородке во дворце культуры «Звезда», а 20 декабря она уедет в Бердск.