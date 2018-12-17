СБУ проверит, есть ли у чиновников Украины родственники в РФ Украинский президент Петр Порошенко поручил СБУ проверять госслужащих на наличие родственников с российским гражданством. По его словам, на Украине есть большое количество чиновников, имеющих родственников в Крыму. Порошенко отметил, что в первую очередь СБУ проверит силовиков: сотрудников полиции и следственных органов. Он подчеркнул, что «нарушителей» ждут различные последствия, вплоть до увольнения.

Ракетные комплексы «Ярс» поступят на вооружение армии до конца года Около 100 новых образцов вооружения, включая ракетные комплексы «Ярс», поступят на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения до конца 2018 года. Об этом сообщил командующий Сергей Каракаев. По его словам, новая техника позволит перевооружить полк в Йошкар-Олинской ракетной дивизии, а также продолжить переоснащение Козельского соединения. Каракаев подчеркнул, что после поставки 100 образцов вооружения его уровень в войсках ракетных комплексов достигнет 70%.

США отказались от учений в Арктике, чтобы не просить помощи у РФ США отказались от учений в Арктике из-за боязни просить помощи у Российской Федерации. Как уточняют СМИ, дело в том, что во время гипотетических арктических маневров береговой охраны США велика вероятность поломки единственного тяжелого американского ледокола Polar Star. Сейчас судну уже больше 40 лет. Власти США испытывают трудности в борьбе за Арктику в первую очередь из-за нехватки ледоколов, что особенно заметно по сравнению с Россией.