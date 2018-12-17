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8:21 17 Декабря 2018

СБУ проверит, есть ли у чиновников Украины родные в РФ | 17 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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СБУ проверит, есть ли у чиновников Украины родственники в РФ

СБУ проверит, есть ли у чиновников Украины родные в РФ | 17 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Украинский президент Петр Порошенко поручил СБУ проверять госслужащих на наличие родственников с российским гражданством. По его словам, на Украине есть большое количество чиновников, имеющих родственников в Крыму. Порошенко отметил, что в первую очередь СБУ проверит силовиков: сотрудников полиции и следственных органов. Он подчеркнул, что «нарушителей» ждут различные последствия, вплоть до увольнения.

Ракетные комплексы «Ярс» поступят на вооружение армии до конца года

СБУ проверит, есть ли у чиновников Украины родные в РФ | 17 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Около 100 новых образцов вооружения, включая ракетные комплексы «Ярс», поступят на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения до конца 2018 года. Об этом сообщил командующий Сергей Каракаев. По его словам, новая техника позволит перевооружить полк в Йошкар-Олинской ракетной дивизии, а также продолжить переоснащение Козельского соединения. Каракаев подчеркнул, что после поставки 100 образцов вооружения его уровень в войсках ракетных комплексов достигнет 70%. 

США отказались от учений в Арктике, чтобы не просить помощи у РФ

СБУ проверит, есть ли у чиновников Украины родные в РФ | 17 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

США отказались от учений в Арктике из-за боязни просить помощи у Российской Федерации. Как уточняют СМИ, дело в том, что во время гипотетических арктических маневров береговой охраны США велика вероятность поломки единственного тяжелого американского ледокола Polar Star. Сейчас судну уже больше 40 лет. Власти США испытывают трудности в борьбе за Арктику в первую очередь из-за нехватки ледоколов, что особенно заметно по сравнению с Россией. 

Французские спецслужбы не нашли следов причастности РФ к протестам

СБУ проверит, есть ли у чиновников Украины родные в РФ | 17 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Спецслужбы Франции не нашли никаких признаков причастности России к распространению фейковых новостей, связанных с акцией «желтых жилетов». Об этом пишут французские СМИ. При этом некоторые издания уточняют, что силовики будут и дальше проводить расследование на эту тему. Отметим, в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в дела других стран. Напомним, что с 17 ноября во Франции проходят акции протеста «желтых жилетов».

 