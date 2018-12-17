Эксперты рассказали, кто может рассчитывать на ежегодные премии в России

Москва, 17 декабря. Премия гражданам РФ по результатам года увеличится на 6,6 процента и составит в среднем 13 тысяч рублей. Об этом сообщили в понедельник аналитики «ФинЭкспертизы».

Согласно подсчетам экспертов, самые большие премии получат сотрудники финансовой и страховой отраслей. По предварительным данным, их финансовое поощрение составит 82 тыс. рублей. При этом их премии почти аналогичны средней оплате труда по рынку, то есть работники де-факто получают тринадцатую зарплату.

Кроме того, ежегодные премии получат работники добывающей промышленности — 33,1 тыс. рублей, системы государственного управления и обеспечения безопасности — 29,9 тыс. Сотрудникам, занятым в области культуры, спорта, а также организации досуга и развлечений, должны выплатить примерно по 20 тыс. рублей, а тем, кто работает в отрасли информации и связи — по 15,9 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Как ранее отмечали эксперты, самые большие премии получают жители Якутии, Чукотки и российской столицы.