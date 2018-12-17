Порошенко заявил, что не занимается популизмом

Киев, 17 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что действует ради освобождения украинского народа, а не занимается популизмом. С таким заявлением глава государства выступил на пресс-конференции.

В ходе общения с журналистами Петру Порошенко поступил вопрос о том, может ли он доказать, что закрепляющие курс на Евросоюз и НАТО конституционные изменения, не являются популистским проектом. В ответ президент Украины поинтересовался, почему он должен это доказывать.

Глава государства высказал предположение, что по логике задавшего вопрос журналиста, популизмом являются и все остальные действия украинских властей, включая право на безвизовый въезд в Евросоюз для граждан Украины и соглашение об ассоциации страны с ЕС.

«Исходя из вашей логики, безвиз для украинского народа – это пиар. Соглашение про ассоциацию – это пиар. Углубленная и всеохватывающая зона свободной торговли – это пиар. Создание и децентрализация – тоже пиар. Дерегуляция – пиар. И церковь, которая вчера состоялась – это тоже пиар. Если вам эта логика нравится – пожалуйста, живите в этой атмосфере», — заявил Петр Порошенко.

Президент сообщил журналисту, что ему не приятны такие вопросы и заявил, что его действия будут направлены на строительство демократического, европейского государства на Украине.

«Я буду делать все, что от меня зависит, для того, чтобы строить деколонизированное, свободное, демократическое, европейское государство Украина, которое возвращается из российского рабства в европейскую семью народов», — заключил Порошенко.

Президент Украины нередко уходит от прямых ответов на неудобные вопросы. Ранее телеканал «360» сообщал, что 11 декабря Порошенко, испугавшись критики, покинул дебаты в Европарламенте. В этот день в ЕП обсуждали доклад немецкого депутата Михаэля Галера об итогах выполнения Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Дебаты должны были пройти после окончания выступления парламентария. Но вместо участия в них Порошенко поехал в Брюссель. Издание отмечает, что на дебатах «говорилось очень много плохого».