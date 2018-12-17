Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Роспотребнадзор предупредил об опасности поездки в США

210
0 Оставить комментарий

Роспотребнадзор предупредил об опасности поездки в США

Москва, 17 декабря. В американском штате Мериленд зафиксирована вспышка острой респираторной инфекции. Двадцать два человека заболели. Об этом сообщает сайт Роспотребнадзора.

По данным ведомства, первые случаи заболевания были зафиксированы в ноябре, а к 1 декабря количество заболевших достигло 22 человека. Один из пострадавших скончался 18 ноября.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что лабораторные анализы подтвердили диагноз в четырех случаях, у остальных больных пробы взяты повторно.

В ведомстве подчеркнули, что причиной инфекции стал аденовирус HAdV7. Он ассоциируется с фаринго-коньюктивитом, пневмонией, а также острым респираторным заболеванием и поражением центральной нервной системы. В Роспотребнадзоре попросили россиян учитывать эту информацию при планировании поездок, сообщают «Известия».

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.