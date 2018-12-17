Роспотребнадзор предупредил об опасности поездки в США

Москва, 17 декабря. В американском штате Мериленд зафиксирована вспышка острой респираторной инфекции. Двадцать два человека заболели. Об этом сообщает сайт Роспотребнадзора.

По данным ведомства, первые случаи заболевания были зафиксированы в ноябре, а к 1 декабря количество заболевших достигло 22 человека. Один из пострадавших скончался 18 ноября.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что лабораторные анализы подтвердили диагноз в четырех случаях, у остальных больных пробы взяты повторно.

В ведомстве подчеркнули, что причиной инфекции стал аденовирус HAdV7. Он ассоциируется с фаринго-коньюктивитом, пневмонией, а также острым респираторным заболеванием и поражением центральной нервной системы. В Роспотребнадзоре попросили россиян учитывать эту информацию при планировании поездок, сообщают «Известия».