Эксперт рассказал, как сэкономить бензин в зимнее время года

Москва, 17 декабря. Как сэкономить бензин в холода журналистам рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

По словам эксперта, реальный расход топлива не зависит от того прогрет автомобиль или нет. Однако для того, чтобы загустевшее на морозе масло в коробке передач стало более жидким, необходимо пару минут постоять на нейтральной передаче, пояснил Моржаретто в интервью iReactor.

Кроме того, эксперт заявил, что в владельцы новых автомобилей должны помнить, что современные технологии позволяют не греть транспортное средство перед поездкой.

«Вышел из дома, почистил стекла и поехал. У новых машин есть система прогрева всего», — подчеркнул Моржаретто.

По его словам, зимой нужно помнить о плавной манере езды, ехать нужно плавно и медленно. Он подчеркнул, что оптимальная скорость 70-90 километров в час.