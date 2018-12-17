Ярош призвал начать «охоту» на священнослужителей УПЦ МП

Киев, 17 декабря. Депутат Верховной рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»1 Дмитрий Ярош призвал открыть «охоту» на священнослужителей канонической Украинской православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Соответствующее сообщение депутат разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Ярош назвал УПЦ МП резидентурой ФСБ и призвал начать «охоту» на ее священнослужителей.

«Охота» на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу — дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!», — написал депутат.

Воззвание Ярош адресовал своим сторонникам в радикальных кругах, рядовым украинцам, чиновникам и генпрокурору Украины Юрию Луценко.

В субботу, 15 декабря в Киеве при участии президента Украины Петра Порошенко прошел «объединительный собор», на котором было провозглашено создание «Украинской поместной православной церкви». Главой новой организации избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Подготовка к собору велась с осени текущего года. В начале октября синод Константинопольского патриархата снял анафему с глав двух непризнанных украинских церковных структур, а также отменил действие указа от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Москвы.

Действия Константинополя осудил Синод РПЦ. В Москве назвали расколом создание «украинской поместной церкви». Представители канонической Украинской православной церкви также выступили против новой организации. В Виннице 15 ноября прошло экстренное собрание духовенства, сообщает телеканал «360». Священнослужители выступили в поддержку каноничной Украинской Церкви и заявили о необходимости сохранить действующий статус обителей и храмов.

1 Организация запрещена на территории РФ.