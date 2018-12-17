Опубликованы характеристики и цена нового смартфона Xiaomi Mi 9

Москва, 17 декабря. Инсайдеры опубликовали технические характеристики и ориентировочную стоимость нового смартфона Xiaomi Mi 9.

По данным специализированных СМИ Поднебесной, аппарат получит 6,21-дюймовый Super AMOLED-экран разрешением Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Xiaomi Mi 9 будет работать на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 855, который будет дополнен графикой Adreno 630 и модемом X50, имеющий возможность подключаться к сетям 5G.

Смартфон будет оснащен тройной основной камерой разрешение 20 Мп, 20 Мп и 12 Мп. Это позволит владельца гаджета делать фотографии с эффектом размытия заднего фона, а также использовать пятикраткий гибридный зум.

На выбор покупателей окажется доступно две модификации смартфона. Xiaomi Mi 9 обойдется китайским покупателям в 420 долларов. Сколько он будет в России и Европе – пока не сообщается.

Добавим, что официальная презентация смартфона Xiaomi Mi 9 должна состояться в начале апреля 2019 года, а его продажи начнутся спустя несколько дней после этого события.