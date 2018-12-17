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«Национальная медиагруппа» покупает холдинг «СТС медиа» — СМИ

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«Национальная медиагруппа» покупает холдинг «СТС медиа» — СМИ

Москва, 17 декабря. Российский бизнесмен Иван Таврин продает долю в холдинге «СТС медиа». Покупателем станет группа инвесторов «Национальной медиагруппы». Об этом сообщают российские СМИ.

Таврину принадлежит холдинг ЮТВ, который контролирует 75% акций «СТС медиа». Остальные акции находятся у кипрской компании Telcrest, акционерами, которой является «Национальная медиагруппа», ВТБ, а также структуры «Сургутнефтегаза» и бизнесмена Алексея Мордашева.

Сделка по покупке может быть закрыта до конца 2018 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Национальную медиагруппу».

Отметим, что «Национальной медиагруппе» принадлежат телеканалы «Рен ТВ» и «Пятый канал», а «СТС медиа» владеет телеканалами «Че» и «СТС».

Автор: Денис Коробейников
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