Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Volkswagen поднял цены на четыре модели в России

274
0 Оставить комментарий

Volkswagen поднял цены на четыре модели в России

Москва, 17 декабря. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen поднял цены на четыре модели в России.

Подорожание коснулось седанов Polo и Passat, а также кроссоверов Tiguan и Teramont, которые в зависимости от комплектаций стали дороже от 10 до 160 тысяч рублей, сообщает сайт «Цена Авто».

Новая максимальная цена на седан Polo составляет 979,9 тысяч рублей, а максимально укомплектованная комплектация Highline Passat подорожала до 2 миллионов 189 тысяч рублей. 

Топовую версию Exclusive Teramont в декабре можно приобрести по цене 3 млн 999 тысяч, а максимально укомплектованную версия Sportline Tiguan – за 2 миллиона 519 тысяч рублей, сообщает АВТОСТАТ.

Как напоминает «Газета.ru», всего по итогам 11 месяцев года российские дилеры Volkswagen реализовали почти 95 тысяч легковых автомобилей, что на 20% превышает показатель за АППГ.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.