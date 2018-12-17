Москва, 17 декабря. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen поднял цены на четыре модели в России.

Подорожание коснулось седанов Polo и Passat, а также кроссоверов Tiguan и Teramont, которые в зависимости от комплектаций стали дороже от 10 до 160 тысяч рублей, сообщает сайт «Цена Авто».

Новая максимальная цена на седан Polo составляет 979,9 тысяч рублей, а максимально укомплектованная комплектация Highline Passat подорожала до 2 миллионов 189 тысяч рублей.

Топовую версию Exclusive Teramont в декабре можно приобрести по цене 3 млн 999 тысяч, а максимально укомплектованную версия Sportline Tiguan – за 2 миллиона 519 тысяч рублей, сообщает АВТОСТАТ.

Как напоминает «Газета.ru», всего по итогам 11 месяцев года российские дилеры Volkswagen реализовали почти 95 тысяч легковых автомобилей, что на 20% превышает показатель за АППГ.