Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Белый дом начал готовиться к остановке работы правительства США

48
0 Оставить комментарий

Белый дом начал готовиться к остановке работы правительства США

Вашингтон, 17 декабря. Администрация президента США и ряд федеральных ведомств начали подготовку к остановке работы правительства, сообщает The Washington Post.

Кабмин США может прекратить работу из-за разногласий, которые возникли по вопросу о финансировании проектов по обеспечению безопасности границ. Правительство США может приостановить работу в конце недели, кабмин не будет функционировать несколько дней или даже недель, отмечает издание.

Разногласия возникли у президента США Дональда Трампа и представителей Демократической партии в конгрессе, сообщает телеканал «360». Глава государства затребовал пять миллиардов долларов на сооружение стены на границе с Мексикой, но парламентарии согласились выделить лишь 1,3 млрд долларов.

Автор: Виктор Мальцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.