Белый дом начал готовиться к остановке работы правительства США

Вашингтон, 17 декабря. Администрация президента США и ряд федеральных ведомств начали подготовку к остановке работы правительства, сообщает The Washington Post.

Кабмин США может прекратить работу из-за разногласий, которые возникли по вопросу о финансировании проектов по обеспечению безопасности границ. Правительство США может приостановить работу в конце недели, кабмин не будет функционировать несколько дней или даже недель, отмечает издание.

Разногласия возникли у президента США Дональда Трампа и представителей Демократической партии в конгрессе, сообщает телеканал «360». Глава государства затребовал пять миллиардов долларов на сооружение стены на границе с Мексикой, но парламентарии согласились выделить лишь 1,3 млрд долларов.