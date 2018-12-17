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Испанец, катавшийся на велосипеде по трассе «Колыма», застрял в Магадане

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Испанец, катавшийся на велосипеде по трассе «Колыма», застрял в Магадане

Магадан, 17 декабря. Гражданин Испании Хосе Андрес Абьян Пахарес, который путешествовал по трассе «Колыма» на велосипеде, застрял в Магаданской области.

Дело в том, что традиционно перед новым годом наблюдается дефицит авиабилетов на рейс Магадан – Москва, поэтому испанцу ничего другого, как надеяться на то, что кто-то сдаст билет, не приходится.

«Сейчас он с переводчицей ходит по агентствам, ищут варианты для вылета из Магадана. Но билетов на ближайшие дни нет совсем», — сообщили РИА Новости в гостинице, где проживает Пахарес.

Как напоминает «Газета.ru», испанца, который на велосипеде путешествовал на велосипеде и ночевал в палатке, в 50-градусный мороз спасли местные жители, доставившие путешественника до ближайшего населенного пункта.

Автор: Константин Терехов
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