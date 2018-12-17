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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2018»

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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2018»

Бангкок, 17 декабря. В Бангкоке завершился конкурс красоты «Мисс Вселенная — 2018». Члены жюры выбрали победительницу.

Ей стала представительница Филиппин Катриона Грей. Состязание проходило в бангкокском выставочном центре Impact Arena. Победительница получила корону из рук «Мисс Вселенной — 2017» Деми-Ли Нель-Питерс.

Девушка стала первой филиппинкой, которая получила как национальный титул, так и международный. Отметим, что Грей родилась в Австралии. Ее мать коренная филиппинка, а отец имеет австралийские корни.

Второе место в конкурсе заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

Напомним, конкурс красоты «Мисс Вселенная» является одним из самых престижных в мире. Он проводится с 1952 года. Кандидаты из Тайланда побеждали на конкурсе в 1965 и 1988 годах.

Автор: Денис Коробейников
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