Киев, 17 декабря. Советник главы украинского МИД Тарас Качка признал, что Европейский союз не хочет пускать Украину на свой рынок.

Размышлениями на тему политик поделился с читателями в статье, которая была опубликована в издания «Зеркало недели», констатировав, что соглашение между Киевом и Брюсселем вновь откладывается.

«Единственное исключение в нынешней повестке дня — энергетика — лишь подтверждает общее правило: Украина не может навязать ЕС интеграционную логику Соглашения об ассоциации», — пишет Качка.

Кроме того советник министра иностранных дел Украины напоминает о так называемом Соглашении об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, с которым «творятся какие-то чудеса».

«В конце ноября Украина и ЕС договорились в 2019 года провести заседание рабочей группы, которая изучила бы возможности для начала оценки инфраструктуры качества в Украине со стороны ЕС», — поясняет чиновник.

То есть, продолжает политик, никакой оценки, которая бы позволила хотя бы начать переговоры, не идет: рабочая группа соберется лишь для того, чтобы всего лишь «обсудить возможность».