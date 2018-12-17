«Соглашение вновь откладывается»: в Киеве признали, что ЕС не хочет пускать Украину на свой рынок
Киев, 17 декабря. Советник главы украинского МИД Тарас Качка признал, что Европейский союз не хочет пускать Украину на свой рынок.
Размышлениями на тему политик поделился с читателями в статье, которая была опубликована в издания «Зеркало недели», констатировав, что соглашение между Киевом и Брюсселем вновь откладывается.
«Единственное исключение в нынешней повестке дня — энергетика — лишь подтверждает общее правило: Украина не может навязать ЕС интеграционную логику Соглашения об ассоциации», — пишет Качка.
Кроме того советник министра иностранных дел Украины напоминает о так называемом Соглашении об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, с которым «творятся какие-то чудеса».
«В конце ноября Украина и ЕС договорились в 2019 года провести заседание рабочей группы, которая изучила бы возможности для начала оценки инфраструктуры качества в Украине со стороны ЕС», — поясняет чиновник.
То есть, продолжает политик, никакой оценки, которая бы позволила хотя бы начать переговоры, не идет: рабочая группа соберется лишь для того, чтобы всего лишь «обсудить возможность».
«Итак, соглашение, столь необходимое для промышленной интеграции Украины с экономикой Европейского союза, вновь откладывается», — резюмирует советник главы украинского МИД Тарас Качка.