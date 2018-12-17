В Минздраве разъяснили, за что не должны платить пациенты

Москва, 17 декабря. Минздрав России подготовил памятку для пациентов, в которой разъяснил, на какие виды бесплатной медицинской помощи имеют право россияне. Памятка опубликована на официальном сайте министерства.

Существуют четыре вида бесплатной медпомощи, отмечает министерство. Медико-санитарную помощь оказывают участковые терапевты и фельдшеры в условиях стационара, также в условиях стационара оказывается специализированная медицинская помощь. Высокотехнологичную помощь оказывают с применением сложных методик и технологий, скорую медицинскую помощь — во всех экстренных случаях.

Пациентам не требуется платить за лекарства, которые назначают в больницах и в дневных стационарах. Также бесплатны компоненты крови, медицинские изделия и лечебное питание, в том числе назначаемые по медицинским показаниям специализированные продукты.

Размещение в одноместных или маломестных палатах тоже входит в программу бесплатного обязательного медицинского страхования. При госпитализации ребенка до четырех лет спальное место в палате и питание в стационаре предоставляются бесплатно одному из его родителей или законных представителей. Находящиеся на лечении в стационаре пациенты бесплатно перевозятся в другие клиники или центры, если им требуется дополнительное обследование или диагностика.

Кроме того, в России бесплатно производятся: различные виды диализа, медицинская реабилитация, химиотерапия при злокачественных заболеваниях, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), профилактические медицинские осмотры, в том числе детей, диспансеризация и другие виды помощи.