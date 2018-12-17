Опубликованы фотографии Су-27, упавшего на Украине

Москва, 17 декабря. Фото разбившегося истребителя Су-27 украинских ВВС появилось в Сети.

Снимки упавшей боевой машины опубликовало издание Scramble magazine на своей странице в Facebook. На них истребитель лежит в поле.

Напомним, истребитель упал 15 декабря во время учений недалеко т военного аэродрома в Озерном, недалеко от Житомира. В результате авиакатастрофы погиб начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» ВСУ майор Александр Фоменко.

Как ранее писали «Известия», после катастрофы в пресс-центре командования ВВС Украины заявили, что самолет был одной из самых новых машин этой модели в стране. Его выпустили в 1987 году, в 2016 году его авиационные двигатели ремонтировали на заводе.