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Сирия: в Алеппо за четыре года построят более ста домов

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Сирия: в Алеппо за четыре года построят более ста домов

Дамаск, 17 декабря. В новом районе крупнейшего сирийского города Алеппо за четыре года будет построено более ста домов.

Об этом журналистам рассказал инженер проекта Аймад Али, добавив, что большая стройка развернется в районе под названием Джамаият Аль Рияд, где полным ходом уже идет восстановление пострадавших от бомбежек 300 домов.

«Это около тысячи квартир. Также в этом районе мы строим 110 новых домов, здесь будет пять тысяч квартир», — пояснил специалист, посетовав на то, что на стройке не хватает квалифицированных рабочих.

По словам Али, на данный момент на строительной площадке трудятся около 150 строителей, а нужно как минимум втрое больше. Однако несмотря на проблемы, строители планируют сдать район через четыре года, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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