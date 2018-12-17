Москва, 17 декабря. Вести раздельный сбор бытового мусора готовы 85% россиян, 52% граждан России считают экологическую ситуацию в своем регионе неблагополучной. Такие данные приводятся в проведенном аналитическим центром НАФИ в октябре 2018 года опросе.

Экологическую ситуацию в своем регионе как неблагополучную оценивают 52% опрошенных. На вредные выбросы автомобилей пожаловались 60% респондентов. На загрязнение от предприятий и проблемы с утилизацией мусора и свалками посетовали по 45% участников опроса, сообщает газета «Известия».

О том, что не прикладывают усилий для изменения ситуации, заявили большинство опрошенных. Ни разу за год не сдавали макулатуру, не утилизировали по правилам, батарейки, бытовую технику, стеклянную и пластиковую посуду и не вели раздельный сбор мусора 77% респондентов.

Наиболее ответственно к экологии относятся жители Уральского федерального округа (45%) и горожане в городах-миллионниках (40%). В целом за последние три года доля россиян, которые грамотно утилизируют бытовые отходы, выросла с 13% до 23%, отмечает издание.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов.