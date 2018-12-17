ПФР напомнил о новых льготах для россиян

Москва, 17 декабря. В Пенсионном фонде России напомнили о новых льготах, которые положены гражданам предпенсионного возраста.

Как пишет «Российская газета», с 1 января будущего года ПФР начнет работу по новому направлению, которое связанно с обеспечением льготами людей возраста, который начинается за пять лет до выхода на пенсию.

В числе подобных льгот — два оплачиваемых выходных дня для прохождения диспансеризации, а также защита от преднамеренного увольнения. Кроме того, налоговые льготы будут начинаться не с момента выхода на пенсию, а с 55 лет – у женщин и 60 лет – у мужчин.

Как напоминает «Газета.ru», правом на предпенсионные льготы в следующем году должны получить женщины в возрасте 50,5 лет и мужчины в возрасте 55,5 лет.

Добавим, что на днях в Пенсионном фонде России назвали регионы страны с самой маленькой и большой пенсией. Как оказалось, самую высокую пенсию в России платят в Чукотском автономном округе.