Россиянам придется платить за заграничные покупки свыше 500 евро

Москва, 17 декабря. Покупки россиян, привезенные из заграницы, стоимостью свыше 500 евро будут облагаться пошлиной с 1 января 2019 года. Об этом заявили в Евразийской экономической комиссии.

Решение комиссии связано с планами властей пресечь «челночный бизнес». Под новые правила попадут люди пересекающие границу железнодорожным, морским, автомобильным транспортом или пешком. Об этом сообщают «Известия».

Кроме того, с 1 января также будет действовать ограничение по весу для провоза беспошлинного товара — 25 килограмм. Раньше действовало ограничение в 50 килограмм. Как пояснили «Известиям» в Федеральной таможенной службе неуплата за превышение нормы будет грозить административной и уголовной ответственностью.