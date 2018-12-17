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Россиянам придется платить за заграничные покупки свыше 500 евро

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Россиянам придется платить за заграничные покупки свыше 500 евро

Москва, 17 декабря.  Покупки россиян, привезенные из заграницы, стоимостью свыше 500 евро будут облагаться пошлиной с 1 января 2019 года. Об этом заявили в Евразийской экономической комиссии.

Решение комиссии связано с планами властей пресечь «челночный бизнес». Под новые правила попадут люди пересекающие границу железнодорожным, морским, автомобильным транспортом или пешком. Об этом сообщают «Известия».

Кроме того, с 1 января также будет действовать ограничение по весу для провоза беспошлинного товара — 25 килограмм. Раньше действовало ограничение в 50 килограмм. Как пояснили «Известиям» в Федеральной таможенной службе неуплата за превышение нормы будет грозить административной и уголовной ответственностью.

Автор: Денис Коробейников
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