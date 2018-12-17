Жюри определило первую пятерку полуфиналисток конкурса «Мисс Вселенная»

Бангкок, 17 декабря. Представляющая Россию Юлия Полячихина не вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная» от Европейского региона.

Полуфиналистками от Европы стали участницы из Великобритании, Ирландии, Венгрии, Бельгии и Польши. Россиянка сохраняет шансы попасть в полуфинал конкурса в числе пяти претенденток, которых жюри выберет из участниц, не вышедших из региональных групп.

Утром 17 декабря в Бангкоке начались финальные мероприятия конкурса «Мисс Вселенная». В полуфинал отбираются по пять представительницы из Европы, Южной и Северной Америки, а также Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Финал конкурса пройдет сразу после отбора в полуфинал.