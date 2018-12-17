Стало известно, когда певец Носков вернется на сцену после перенесенного инсульта
Москва, 17 декабря. Продюсер Виктор Дробыш рассказал, когда сможет вернуться на сцену перенесший инсульт популярный певец Николай Носков.
Размышлениями на тему композитор поделился на телеканале НТВ в эфире программы «Ты не поверишь», сделав осторожный прогноз, что Носков снова начтет выступать уже в следующем году.
В настоящий момент заслуженный артист России проходит реабилитацию — у певца все еще пока не двигается правая рука, но уже восстановилась речь. Кроме того, Носков снова начал петь.
«Коля дома работает, поэтому мне очень приятно, что он сочиняет, он работает», — рассказал Виктор Дробыш.
Музыкальный продюсер задался целью устроить грандиозное возвращение Николая Носкова на сцену. Дробыш уверен: уже в следующем году певца увидят миллионы его поклонников».
«Газета.ru» напоминает, что заслуженный артист России летом попал в больницу с инсультом, а затем он сломал ногу.