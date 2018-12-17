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Центр сертификации русского языка откроют в Брюсселе

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Центр сертификации русского языка откроют в Брюсселе

Брюссель, 17 декабря. В Российском центре науки и культуры в Брюсселе планируется открыть центр сертификации русского языка как иностранного. Об этом журналистам заявила его директор Вера Бунина.

По ее словам, первая сессия тестирования будет произведена в мае 2019 года. В беседе с РИА Новости Бунина подчеркнула, что идея создания центра сертификации русского языка, как иностранного вызывает большой интерес.

«При РЦНК организованы курсы русского языка, посещаемость которых в этом году выросла более чем на 10%, и мы ожидаем прибавления студентов в связи с программой сертификации», — заявила Бунина.

Она подчеркнула, что на курсы в основном приходят молодые люди, которым необходим русский язык «для строчки в резюме как возможное конкурентное преимущество».

Автор: Денис Коробейников
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