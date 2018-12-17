США отказались от арктических учений из-за боязни просить помощи у России
Вашингтон, 17 декабря. Соединенные Штаты Америки отказались от учений в Арктике из-за боязни просить помощи у Российской Федерации.
Как уточняют авторы опубликованной на портале Business Insider заметки, дело в том, что во время гипотетических арктических маневров береговой охраны США есть огромная вероятность поломки единственного тяжелого американского ледокола Polar Star.
Этому судну больше 40 лет, и при этом, как отмечает издание, он «цепляется за жизнь», что хорошо известно экс-командующему береговой охраны Соединенных Штатов Америки Полу Цукунфту.
И именно адмирал выступил против отправки ледокола через Северный морской путь для учений по свободе навигации, ведь в случае поломки спасать его придется российским ледоколам.
«Мы разбираем детали с однотипного корабля только для того, чтобы эта штука работала, и я не могу гарантировать вам, что у нее не будет серьезных технических сбоев в ходе учений по свободе навигации», — пояснил Цукунфт.
Авторы публикации напоминают, что власти США испытывают проблемы в борьбе за Арктику, в первую очередь из-за нехватки ледоколов, что особенно заметно по сравнению с Россией, пишет «Газета.ru».
«Москва имеет десятки ледоколов, а у Соединенных Штатов Америки их всего два, и только Polar Star относится к тяжелому типу, способному работать в Арктике», — резюмируется в статье.