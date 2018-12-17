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СМИ написали о закрытии следственных изоляторов «Бутырка» и «Красная Пресня»

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СМИ написали о закрытии следственных изоляторов «Бутырка» и «Красная Пресня»

Москва, 17 декабря. Московские следственные изоляторы «Бутырка» и «Красная Пресня» будут закрыты, а вместо них будет построено новое современное СИЗО.

С заявлением на тему выступил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко в интервью «Московскому комсомольцу», уточнив, что для этого есть все предпосылки.

«Что касается будущего СИЗО, рассматривается два направления — в сторону Калужского (Новая Москва) и Дмитровского шоссе. Предполагается, что изолятор будет построен в кратчайшие сроки, возможно даже за год», — пояснил замглавы ФСИН.

Максименко уточнил, что строительство нового современного изолятора на пять тысяч мест, которое будет финансироваться из бюджета российской столицы, может начаться уже в начале будущего года.

Кроме того, ранее властями Москвы рассматривалась возможность закрытия еще одного знаменитого СИЗО – «Матросской тишиной», однако решение о ликвидации этого заведение перенесено на неопределенный срок, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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