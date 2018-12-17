Сирия открыла совместный торговый дом в Крыму

Симферополь, 17 декабря. Резидентом свободной экономической зоны Крыма станет недавно созданный Крымско-сирийский торговый дом. Об этом заявил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов

По словам Мурадова, торговый дом в настоящее время проходит регистрацию в качестве резидента свободной экономической зоны Крыма, решается вопрос о системе расчетов.

«Протоколом межправкомиссии предусмотрено ускоренное решение вопроса расчетов. Очевидно, уже так вырисовывается, что расчеты будут в рублях», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Ранее Газета.ru сообщала, что Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о готовности полуострова поставлять Сирии продовольствие и электротехнику. По его словам, Крым может предложить Сирии электротехнические инструменты, пластиковые трубы, стрелочные переводы, пшеничную и ржаную муку. Дамаск в ответ предложил цитрусовые и фосфаты.