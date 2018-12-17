Стало известно, когда делегация из САР приедет в Крым

Симферополь, 17 декабря. Делегация из Сирии приедет в Крым в апреле 2019 года. Ее члены подтвердили участие в Ялтинском международном экономическом форуме. Об этом сообщил вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

По его словам, сирийская делегация была приглашена в Крым во время последнего заседания межправительственной российско-сирийской комиссии в Дамаске.

«Сирийская сторона подтвердила свой приезд в Крым», — заявил Мурадов в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что в 2019 году пройдет пятый Ялтинский международный экономический форум.

«Мы рассчитываем, что на пути этого сотрудничества Крым себя проявит в полной мере как южные ворота России», — заявил Мурадов.

Напомним, Ялтинский международный экономический форум — международное мероприятие по экономике, проводимое ежегодно в республике Крым. В 2019 году он пройдет с 17 по 20 апреля, сообщает «Газета.ru».