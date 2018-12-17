Порошенко рассказал, при каком условии ЕС «будет поддерживать» Украину

Киев, 17 декабря. Украинский лидер Петр Порошенко рассказал, при каком условии Европейский союз «будет поддерживать» Украину.

С заявлением на тему пока еще президент Украины выступил на большой пресс-конференции, которая прошла накануне. Ожидаемо Порошенко не мог не пройти мимо темы «сотрудничества» его страны с Евросоюзом.

«Пока Украина будет демонстрировать европейскую, демократическую политику, пока Украина будет продвигаться по реформам, пока будет демонстрировать ответственное отношение к усилению оборонной составляющей ЕС найдет возможность продемонстрировать объединенную позицию», — пояснил президент Украины.

Впрочем, к «громким» высказываниям Порошенко привыкли уже все – и в России, и его кураторы в Европе и Америке. Так на днях украинский лидер заявил, что Киев «воюет» с Москвой.

«Это агрессия, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — говорил Петр Порошенко в эфире Fox News, пытаясь убедить американскую публику в мнимой российской угрозе.

Как напоминает «Газета.ru», таким образом президент Украины прокомментировал инцидент в Азове – тогда после задержания украинских кораблей-нарушителей Киев сразу же пожаловалась на Москву США и Евросоюзу.

Чуть позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины, напомнив, что «речь идет о провокации с украинской стороны и грубом нарушении государственной границы Российской Федерации».