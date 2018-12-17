МВД РФ отсрочило для россиян переход на электронные паспорта

Москва, 17 декабря. Электронная инфраструктура для перехода граждан на пластиковые паспорта пока не готова. Об этом заявил первый замглавы МВД Александр Горовой.

По его словам, в настоящий момент неизвестно, когда электронная инфраструктура для выдачи документов по всей стране будет готова.

«Мы пока не видим экономического и финансового обоснования», — заявил Горовой в беседе с журналистами «Известий».

Он подчеркнул, что при этом предприятия «Ростеха» уже готовы создавать электронные удостоверения личности.

«Будет лукавством говорить, что мы это сделаем во второй половине 2019 года. Это системное решение», — подчеркнул Горовой, отказавшись назвать точные сроки перехода на пластиковые документы.

Ранее в СМИ появилась информация о разработке проекта по внедрению нового формата паспорта. Он представляет собой карточку со встроенным чипом и фотографией, кроме того, в новом паспорте «зашиты» отпечатки пальцев его владельца, а также электронная подпись. Проект электронных паспортов разрабатывало МВД совместно с Минкомсвязью, сообщала «Газета.ru».