Шойгу поздравил военных и ветеранов РВСН с праздником

Москва, 17 декабря. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал военных и ветеранов Ракетных войск стратегического назначения гарантом национальной безопасности и поздравил с днем РВСН. Об этом сообщается на странице Минобороны в соцсети Facebook.

Глава Минобороны отметил, что воины-ракетчики с честью выполняют воинский долг, осваивают новейшие образцы военной техники, постоянно совершенствуют боевую выучку и вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности РФ.

Особые слова благодарности Сергей Шойгу адресовал ветеранам, которые передают бесценный опыт молодому поколению и способствуют патриотическому воспитанию молодежи.