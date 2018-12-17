Председатель правительства Сахалина ушла в отставку

Южно-Сахалинск, 17 декабря. Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина подала в отставку.

С заявлением на тему выступили в департаменте информационной политики региона, уточнив, что уже бывший премьер-министр областного правительства подала в отставку по собственному желанию.

«Временно исполняющим обязанности председателя правительства Сахалинской области назначен Алексей Белик, который ранее курировал в правительстве экономический блок», — уточняет РИА Новости.

Как пишет «Ридус», Белик начинал работать в регионе с должности заместителя мэра Южно-Сахалинска, после чего перешел в региональный Кабмин, где работал в должности руководителя МЭР, а после – вице-премьером.