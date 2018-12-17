Стало известно, сколько россияне тратят на продукты питания

Москва, 17 декабря. Специалисты выяснили, сколько россияне, а также жители Европы, Казахстана и Турции тратят на продукты питания.

Исследование на тему провело агентство РИА Рейтинг, использовав в своей работе данные национальных статистических служб и Росстата, а также международного валютного фонда.

Как стало известно, Российская Федерация расположилась на 31 месте своеобразного рейтинга – наши соотечественники тратят на продукты питания 31,2% своих потребительских расходов.

Больше всего проедают, а именно 50,9% расходов граждане Украины. Кроме того, в самом низу топа трат на еду – жители Казахстана и Молдовы, которые тратят на продукты питания больше 40%.

Как уточняет РИА Новости, расходы на питание для среднестатистической российской семьи были приведены по итогам 2017 года.