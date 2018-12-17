Прихожане и служители собора Винницы не пошли за митрополитом Семионом в «новую церковь» Украины

Киев, 17 декабря. Большая часть служителей кафедрального собора Винницы и его прихожан отказалась последовать в созданную Константинополем новую «церковь» Украины за своим митрополитом.

В воскресенье бывший митрополит УПЦ Симеон, завершая литургию в Винницком кафедральном соборе, заявил об уходе в «новую церковь» и сообщил, что в соборе впредь за службой будут поминать Епифания.

«Люди разделились: половина рукоплескала (вероятно, те, кого организовала мэрия в поддержку Симеона), а вторая половина людей покинула храм. С ними ушла половина архиерейского хора, а остались светские «заробитчане», — цитирует источник в Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата «Интерфакс».

Собор также покинул большой детский хор, почти весь иподиаконский состав, половина священников, вся прислуга, охрана и повары. Источник издания подчеркнул, что в храме в это время было много людей спортивного телосложения и работников СБУ.

По данным «Интерфакса», митрополита Симеона в Винницкой епархии поддержали 75 священников — это менее трети всего духовенства. Его также не поддержали старинный Браиловский монастырь, другие обители, авторитетные благочинные и священники в самой Виннице.

Ранее Газета.ru сообщала, что утром 15 декабря Свято-Преображенский кафедральный собор в Виннице захватили неизвестные. В акции участвовали около 20 молодых людей спортивного телосложения.

В этот же день в Киеве прошел «объединительный собор», провозгласивший создание «Украинской поместной православной церкви». Ее главой был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Синод РПЦ осудил действия Константинополя, назвав создание «украинской поместной церкви» расколом.