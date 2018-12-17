Объекты ПРО в Европе находятся в зоне досягаемости российских ракет — РВСН

Москва, 17 декабря. Системы противоракетной обороны США в Европе находятся в зоне досягаемости ударных средств Вооруженных сил РФ. Об этом заявил командующий Ракетных войск стратегического назначения Сергей Каракаев.

По его словам, эти объекты находятся в зоне досягаемости не ядерных средств российской армии.

Он подчеркнул, что в России разрабатываются ракетные комплексы, которые оснащены современными системами, противодействующими ПРО, а также боевым оснащением повышенной живучести.

В беседе с изданием «Красная звезда», Каракаев заявил, что для противодействия системам ПРО «необходимо продолжать работы по развитию средств огневого поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы противоракетной обороны».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных с днем Ракетных войск стратегического назначения, сообщала «Газета.ru».