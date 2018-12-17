Ужурская ракетная дивизия РВСН первой получит комплексы «Сармат»

Москва, 17 декабря. Ужурская ракетная дивизия Ракетный войск стратегического назначения (РВСН) первой получит комплексы шахтного базирования (КШБ) «Сармат».

С заявлением на тему выступил командующий РВСН Сергей Каракаев во время большого интервью печатному органу министерства обороны Российской Федерации – газете «Красная звезда».

«Перевооружение на данный ракетный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии, на вооружении которой сейчас находится его предшественник – ракетный комплекс «Воевода», — уточнил генерал-полковник.

Напомним, что летные испытания нового МБР пройдут в ближайшее время на космодроме Плесецк — сейчас идут подготовительные работы, строится необходимая инфраструктура.

«Ридус» информирует о том, что «НПО Машиностроения» стало серийно производить ракетные комплексы «Авангард», первые образцы которого поступят на вооружение в ракетный полк Домбаровского соединения в 2019 году.