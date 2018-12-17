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Криптокабины для оформления загранпаспорта могут появиться в МФЦ по всей стране

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Криптокабины для оформления загранпаспорта могут появиться в МФЦ по всей стране

Москва, 17 декабря. В многофункциональных центрах (МФЦ) по всей России со второй половины 2019 года могут установить криптокабины. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой.

«Мы ожидаем, что в самое ближайшее время предприятия поставят специальные криптокабины, чтобы в МФЦ могли выдавать биометрические заграничные паспорта со сроком действия 10 лет», — заявил Горовой в интервью газете «Известия».

По его словам, кабины могут появиться в МФЦ во второй половине 2019 года. Горовой уточнил, что новшество панируется ввести во всей стране.

Ранее Газета.ru сообщала, что с 1 сентября 2018 года в России упростили процедуру получения загранпаспорта. Граждане могут оформить документ в МФЦ округов и административных центров, численность которых превышает 50 тысяч человек.

Автор: Виктор Мальцев
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