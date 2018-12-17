Правительство потребовало от госкомпаний перейти на отечественный софт — СМИ

Москва, 17 декабря. Российские госкомпании должны перейти на российское программное обеспечение в до 2021 года. По данным российских СМИ, соответствующую директиву подписал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Так, согласно документу, госкомпании после получения директивы должны созвать совет директоров в течение десяти дней, на котором госпредставители проголосуют за документ. После одобрения компании должны подготовить в течение двух месяцев план перехода на российское программное обеспечение, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Переход на отечественное ПО должен затронуть те компании, в которых государство является основным акционером.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ полностью передут на отечественное программное обеспечение ,что повысит качество информационной безопасности в армии, сообщает «Газета.ru».