Москва, 17 декабря. Ракетные войска стратегического назначения России учитывают возможный выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и подготовили ряд снижающих эффективность их противоракетной обороны (ПРО) мер, заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.

«Влияние последствий выхода США из Договора о РСМД, последующего размещения американских ракет средней дальности в Европе и связанных с этим новыми угрозами нашей безопасности, несомненно, учитываются при планировании боевого применения РВСН», — сообщил в интервью газете Вооруженных Сил «Красная звезда» Сергей Каракаев.

Командующий РВСН отметил, что разработан ряд «военно-технических мер», которые позволят снизить эффективность ПРО США в Европе. Они связаны с созданием оснащаемых современными средствами противодействия противоракетной обороне ракетных комплексов. По словам Каракаева, успешно завершились бросковые испытания баллистических ракет «Сармат». Летные испытания МБР этого типа начнутся в ближайшее время на космодроме Плесецк. В 2021 году их планируют поставить на вооружение Ужурской ракетной дивизии.

Каракаев также сообщил, что серийное производство ракетного комплекса «Авангард» начало подмосковное «НПО Машиностроения». Первые образцы получит полк Домбаровского соединения.

Кроме того, продолжатся работы над совершенствованием баллистических возможностей МБР и траектории их полета. Планируется создание новых средств огневого и функционального поражения ударных, информационно-разведывательных и управляющих средств создаваемой системы ПРО.