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Сирия: стали известны детали встречи Асада с помощником главы МИД Ирана

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Сирия: стали известны детали встречи Асада с помощником главы МИД Ирана

Дамаск, 17 декабря. Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске помощника главы МИД Ирана Хоссейна Джабери Ансари.

В ходе встречи они обсудили формирование конституционной комиссии Сирии, а также встречу стран-гарантов в Женеве 17-18 декабря.

Башар Асад подчеркнул, что страны-союзники, особенно Иран и Россия, играют важную роль в прекращении вмешательства западных стран в политический процесс в САР. Кроме того, по словам Асада, Москва и Тегеран поощряют политический процесс, ведомый сирийцами без вмешательства других стран.

Также президент САР высоко оценил усилия Ирана по формированию конституционной комиссии.

Ансари подчеркнул, что страны-гаранты готовы провести встречу по Сирии в ближайшие несколько дней в Женеве, кроме того, он подтвердил желание Тегерана продолжать координацию с Дамаском по вопросам конституционной комиссии.

Автор: Денис Коробейников
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